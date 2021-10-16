МИД Украины пообещал "юридически задавить" Россию из-за инцидента в Керченском проливе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию из-за инцидента в Керчи Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная сможет "юридически задавить" Россию в суде в Гааге из-за инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

- Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными, — написал министр в колонке для издания "Украинская правда".

Кулеба выразил мнение, что победа в суде будет важной как для Украины, так и для всего мира. Она будет сигналом о том, что нельзя нарушать международные правила, отметил украинский министр.

Напомним, рано утром 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности". Экипаж кораблей не подчинялся требованиям пограничников и был задержан.