16 человек погибли при отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16 человек погибли при отравлении некачественным алкоголем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом, в составе которого нашли метанол. Об этом рассказал координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.

- В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом). Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив, — приводит слова Чукреева ТАСС.

Ранее в Ишиме Тюменской области пресекли оборот немаркированной алкогольной продукции. В одном из складских помещений неподалеку от городского кладбища полицейские обнаружили производственное оборудование, пластиковые емкости со спиртом и картонные коробки с готовым товаром. Изъято свыше тысячи бутылок с алкоголем. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.