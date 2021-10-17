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Происшествия17 октября 2021 4:58

AP: При стрельбе на вечеринке в Калифорнии ранены три подростка

Все трое находятся в критическом состоянии, подозреваемый скрылся
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиции пока не удалось задержать подозреваемого

Полиции пока не удалось задержать подозреваемого

Фото: REUTERS

Во время домашней вечеринки в городе Уиттьер (штат Калифорния) трое подростков получили тяжелые ранения, сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на офис шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным окружной полиции, компания молодых людей собралась в преддверии Хэллоуина (праздник отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых), молодежь из-за чего-то перессорилась. Словесная перепалка переросла в потасовку, один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в толпу людей, стоявших возле дома.

Раненых доставили в больницу, самому младшему из них 15 лет, старшему – 19. Сообщается, что медики оценивают состояние всех пострадавших как критическое, но стабильное.

Подозреваемый пока не задержан, сотрудники полиции продолжают его поиски, опрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта.