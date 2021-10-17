Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова нокаутом в третьем раунде

Бой завершился победой Владимира Минеева. Фото: Трансляция Матч ТВ

В субботу, 16 октября, в Сочи на Красной поляне прошел большой вечер смешанных единоборств в рамках турнира AMC Fight Nights 105. Главным поединком вечера стал матч-реванш между двумя россиянами – бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Предыдущий поединок между ними в 2018 году завершился вничью, после чего спортсмены, пересекаясь на различных мероприятиях, пытались выяснить, кто из них сильнее, нередко устраивали потасовки.

В этот раз бой-реванш завершился неоспоримой победой Владимира Минеева, которому удалось нокаутировать соперника уже в третьем раунде. Таким образом, боец защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Спортивные обозреватели сайта kp.ru отмечают, что нынешний бой войдет в историю российского ММА: Исмаилов показал характер и жажду победы, а Минеев в очередной раз продемонстрировал «феноменальную ударку». К слову, после поединка на победителя было страшно смотреть.

В активе 31-летнего спортсмена теперь 16 побед, одно поражение и одна ничья. На счету 35-летнего Магомеда Исмаилова побед на одну больше – 17, три поражения и одна ничья.