Мишустин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде по математике Фото: Александра ШОПЕНКО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде по математике. Как отметил премьер-министр, это достижение в очередной раз доказало, что российская математическая школа лучшая в мире.

«Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на XIII олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства России.

Премьер отметил, что победа российских школьников стала наградой за их талант и упорство, выразив надежду на новые яркие достижения учеников.

На международной олимпиаде по математике школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали. В общем зачете российская команда поделила первое место со сборной Китая.