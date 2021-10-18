Приставы приступили к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей

C начала 2021 года Facebook выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей Фото: REUTERS

Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию - например, призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

О принудительном взыскании 26 миллионов рублей сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов. В эту сумму входят штрафы по восьми исполнительным производствам, из которых шесть — по три миллиона рублей, еще два — по четыре миллиона.

Всего с начала года Facebook выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей. Социальную сеть в России штрафуют за отказ удалять публикации с противоправным контентом и отказ локализовать данные российских пользователей.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Facebook будет оштрафована российским судом за неудаление опасной информации в социальных сетях, принадлежащих ей. Как сообщают в Роскомнадзоре, так как правонарушение совершено повторно, к компании впервые будут применены оборотные штрафы.