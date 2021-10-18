Российские десантники отправились на тактические учения в Египет

Учения "Защитники дружбы - 2021" пройдут в пятый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 100 российских десантников направились в Египет на пятые совместные учения "Защитники дружбы". Они будут проходить в течение нескольких дней, до 29 октября.

В тактических учениях примут участие военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Также в Египет была направлена военная техника - шесть боевых машин десанта БДМ-2 и два автомобиля подразделения обеспечения. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

С египетской стороны в учениях поучаствуют более 400 военных усиленного парашютно-десантного подразделения Египта, а также самолеты С-130 "Геркулес" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что страна готова общаться с НАТО, но не будет отчитываться перед организацией за то, как проводит свои военные учения.