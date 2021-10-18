В Италии нашли произведения искусства возрастом до 14 тысяч лет

Рисунки создавались древними художниками разными способами Фото: REUTERS

В Италии исследователи обнаружили произведения искусства, созданные в каменном веке. Находки были сделаны в пещере Романелли, их возраст - от 11 до 14 тысячи лет.

Среди главных открытий, сделанных археологами, древние рисунки на "лунном молоке" - мягком белом материале, который накапливается на стенах известняковых пещер. На одних из них изображены геометрические узоры, на других - животные. В частности, древние художники рисовали птиц и бизона.

Рисунки делались разными способами. Одни из них рисовались пальцем, другие - при помощи инструментов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Самаре в октябре 2021 года археологи нашли фамильные склепы, предположительно принадлежащие семье известных городских купцов и меценатов Шихобаловых. Археологические изыскания проводились параллельно с работами по прокладке канализации к новому зданию театра «Самарт».