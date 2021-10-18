В Госдуме предложили ограничить максимальные цены за обучение в российских вузах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предложили ограничить цены на высшее образование в России. Сегодня стоимость обучения устанавливается самим вузом и не регулируется государством. Порой за год обучения приходится платить до 500 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин, ставшие авторами инициативы, отмечают, что это огромные суммы, которые непосильным многим семьям.

Несложные расчеты показывают, что такие цены превышают прожиточный минимум, установленный в Москве, в 20-30 раз.

В регионах сложилась аналогичная ситуация. Там цены на обучение в вузах немного дешевле, но если смотреть в соотношении, то плата за год может доходить до 15 прожиточных минимумов.

В связи с этим парламентарии обратились к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

В документе подчеркивается, что столь внушительные суммы делают высшее образование в России недоступным для многих семей. Единственный выход – установить потолок цен, которые вуз не сможет превышать.

- В целях повышения доступности высшего образования просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения, — цитирует RT текст обращения.

Тем временем россиянам предложили обучаться IT-профессиям за половину стоимости образовательных программ. Это возможно в рамках проекта «Цифровые профессии», который реализует Минцифры РФ.

Желающие пройти обучение уже могут выбрать такие программы, как «Веб-аналитика», Data Science, Product Manager, «Мобильная разработка», «Технологии анализа данных», «Тестирование ПО», «Технологии искусственного интеллекта» и другие, сообщает телеканал "360".

Ранее эксперты объяснили, когда студента могут обязать вернуть полученную стипендию. Первый заместитель председателя профсоюзной организации МГУ Владимир Марченко подтвердил, российское законодательство действительно позволяет потребовать вернуть деньги от студента, который учился по целевому направлению, однако по каким-то причинам не окончил вуз.

Вопрос возврата стипендии в случае отчисления с целевого направления, как правило, регламентируется не законодательством, а условиями предоставления этой стипендии.

- Закон такие вещи позволяет включать в договор, но все остальное зависит от предоставителя стипендии, — пояснил он "Известиям".