Минэкономразвития: рост доходов россиян в 2021 году замедлится до 2,5%

Рост доходов россиян в 2021 году замедлится до 2,5% Фото: Анастасия Осипова

В Минэкономразвития РФ ухудшили прогноз по росту доходов жителей страны. По оценкам ведомства, реальные располагаемые доходы по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня. Замедляет рост показателей высокая инфляция.

В октябре Минэке скорректировали прогноз годовой инфляции в стране, к концу года показатель моет вырасти на 1,6 п.п. и подняться до отметки в 7,4%. Ранее прогнозируемый показатель был 5,8%.

В связи с корректировкой, ухудшился прогноз по росту реальных доходов – снижение составило 0,5 п.п.

- Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% [роста], — заявили "Известиям" в пресс-службе министерства. - В предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%.

Прирост обеспечат увеличение зарплат и доходы от предпринимательской деятельности. Также скажутся меры соцподдержки в адрес семей с детьми, безработных и нуждающихся.

- На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года реальные доходы населения сократились на 2,8%. Такие данные озвучили в Росстате.

В ведомстве также подчеркнули, что выход из пандемии положительно повлиял на доходность регионов. Однако, несмотря на позитивную тенденцию, 25% регионов все равно покажут превышение расходов над доходами.

14 октября президент отметил, что низкие доходы граждан угрожают стабильному развитию государства. Увеличение данного показателя является важнейшей задачей для страны, пишет ФАН.

Решение проблемы будут искать «простыми линейными методами». Для этого власти намерены обеспечить увеличение темпов экономического развития, изменить само качество экономики, сообщает телеканал "360".