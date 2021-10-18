Песков: слава богу, что Навальный выжил после инцидента

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистки "не умрет ли Навальный в тюрьме" после инцидента, который произошел во второй половине августа 2020 года.

"Будем надеяться, что он не умрет. Слава богу, что он жив", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала France 5 для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры".

Песков уточнил, что Навальный объявлял голодовку в колонии, где отбывает наказание по делу компании "Ив Роше", однако позднее отказался от этой затеи и начал принимать еду.

Напомним, что Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета рейса Томск-Москва. Медики пришли к выводу, что резкое ухудшение состояния здоровья могло произойти на фоне нарушения обмена веществ. При этом яда в анализах блогера не было выявлено.

Через несколько дней Навального по настоянию его родственников транспортировали в Германию спецбортом. Россиянин стал пациентом известной берлинской клиники "Шарите". Постепенно он пришел в себя, стал говорить и ходить по палате.

При этом власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что оппозиционера якобы отравили. Однако предоставлять результаты анализов Навального и любые другие доказательства его отравления России напрямую в Берлине отказались.