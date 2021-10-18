Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия снимает запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает консульский департамент российского МИД.

Запрет на въезд на территорию России теперь не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ. К таким лицам относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители, говорится в Telegram-канале департамента.

Для въезда в страну членам семей иностранцев необходимо предъявить копию документа, подтверждающего родство, например, свидетельство о браке, рождении, опеке или попечительстве. В случае отсутствия между Россией и страной гражданства родственника соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо должно обратиться в МВД РФ для оформления приглашения. Оно будет являться основанием для выдачи въезжающему родственнику частной визы, пояснили в МИД.