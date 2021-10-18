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В мире18 октября 2021 11:36

Лукашенко не исключает попытку революции перед конституционным референдумом

Ситуация в Белоруссии остается напряженной, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Лукашенко не исключает попытку революции перед конституционным референдумом

Лукашенко не исключает попытку революции перед конституционным референдумом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне проведения конституционного референдума в Белоруссии может состояться очередная попытка революции, предупредил президент страны Александр Лукашенко.

«Дата очередной попытки революции – период проведения конституционного референдума», – заявил глава республики в обращении к руководству КГБ, отметив, что ситуация в Белоруссии остается напряженной.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение. Ответственность за организацию покушения он возложил на спецслужбы и руководство Соединенных Штатов.

Как писал сайт Kp.ru, вскоре ФСБ России сообщила, что в РФ в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации правоохранители пресекли противоправную деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и белоруса Федуты. По данным ФСБ, задержанные планировали осуществить военный переворот в республике и устранить главу государства. Переворот был намечен на 9 мая в Минске во время парада Победы.