Эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен на квартиры до конца 2021 года

Пока ждать стабилизации цен на новостройки и вторички не стоит Фото: Евгения ГУСЕВА

Цена на недвижимость продолжают расти вопреки всему: увеличился процент по ипотеке, снизился спрос на жилье, но продавцы упрямо не хотят терять прибыть.

Эксперты рынка жилья спрогнозировали, как изменятся цены на новостройки и вторичную недвижимость до конца 2021 года. Специалисты сходятся во мнении, что рассчитывать на снижение стоимости не стоит.

- Вряд ли рынок жилья успокоится, пока не прибавит в ближайшие месяцы ещё как минимум 10% к средней стоимости метра, - комментирует Life.ru шеф-аналитик компании "Телетрейд" Петр Пушкарев. – Волна подорожания будет идти почти до середины декабря.

Небольшое падение возможно только в период предновогодних акций, а дальше рынок наверстает упущенное.

Быстрее всего дорожать могут и дальше самые высоколиквидные квартиры-двушки в новостройках с хорошей инфраструктурой. Но и элитные апартаменты, и вторичка отстают не так сильно.

А вот директор по продажам агентства "НДВ – супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева полагает, что прирост до конца года будет куда скромнее.

- В ноябре продавцы постараются сохранить стабильные цены для привлечения покупателей, - полагает она.

В целом специалисты сходятся во мнении, что достигнутый уровень цен крайне разогнан. В среднем за год новостройки подорожали на 20–35%, в зависимости от региона и города.

- Это на несколько лет вперед обогнало инфляцию. Сейчас у рынка есть запас прочности и ноябрь пройдет под "трендом ожидания", — отметила ведущий эксперт компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Свой прогноз аналитик аргументирует тем, что на рынке сокращается объем ликвидных предложений. Покупатели ждет снижения цен и ставок оп ипотеке, а также декабрьских премий.

В банках серьезно упало количество сделок с недвижимостью и совокупность этих факторов говорит о периоде стабилизации.

- Рынок в стадии стабилизации, и предпосылок для роста цен нет, - заключила Лашкевич.

А тем временем в России увеличивается объем ипотечных кредитов с чеком свыше 12 миллионов рублей. Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group полагает это связано с тем, что банки начали развивать свои ипотечные программы для премиальных клиентов и предлагать каждому покупателю элитной недвижимости уникальные индивидуальные условия по кредиту на приобретение жилья.

Обычно клиентами таких программ становятся представители бизнеса, пишет газета "Известия".

Прибавляется и тех, кто решается продать ипотечную квартиру. Порядка 3-5% ипотечного жилья продаются с использованием различных схем, через них проходит каждый 20-й заемщик.

Чаще всего ипотеку закрывают заемными средствами и потом продают жилье, но бывают и рисковые сделки с предварительным договором купли-продажи. В таком случае покупатель гасит кредит, а оставшиеся средства переводит на счет собственнику, пишет ФАН.