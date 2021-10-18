Электронный паспорт запустят до конца 2022 в трех регионах России

Электронный паспорт начнет действовать в трех регионах России до конца 2022 года, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт», – сказал он на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, электронный паспорт будет двух видов – смарт-карта и приложение с QR-кодом, взаимосвязанные между собой.

Ранее МВД России сообщило, что готово к введению электронных паспортов на территории страны. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, ведомство знает, как будут выглядеть и изготавливаться электронные паспорта, а также как они будут использоваться. В МВД ожидают только ответа из Минцифры и других министерств, которые также прорабатывают этот вопрос.

Сайт kp.ru писал о нюансах введения электронных паспортов.