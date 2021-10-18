Первая трехуровневая: в Тюменской области День работников дорожного хозяйства отметили вводом новой транспортной развязки

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

ТЕМПЫ ВЫСОКИЕ

«Темпы строительства, которые взяли на этой развязке, высокие. И второй, и третий этапы будут реализованы, строители завершат их к 2023 году, – сообщил Александр Моор. - От всей души хочу поздравить дорожников. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий».

Старт движению дал подрядчик – генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу, который отметил, что объект построен максимально быстро благодаря согласованным действиям власти и бизнеса.

«В Тюмени все вопросы решаются слаженно, - говорит дорожник. - В этом районе находилась ЛЭП, нужно было запроектировать, перенести, кабель положить. Все эти процедуры мы прошли за четыре месяца, что позволило нам работать на объекте. Здесь есть парк Гагарина, который следовало обязательно сохранить. Все вместе мы нашли решение».

УЛИЦА НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Строительство объекта заняло меньше года. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Современная магистраль позволит автолюбителям избежать пробок, для пешеходов построен современный надземный переход с пандусами и лифтом, для велосипедистов созданы специальные дорожки. Все инженерные коммуникации размещены под землей, обустроена ливневая канализация. Подрядчик – «Мостострой-11» – выполнил все обязательства и по сохранению всех зеленых насаждений в лесопарковой зоне имени Ю.А. Гагарина.

Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Здесь будет два путепровода, восемь съездов. На строительство выделено 2 млрд 726 млн рублей. Как подчеркнул губернатор Александр Моор, в приоритете у региональной власти – развитие дорожной инфраструктуры.

«С южной стороны планируем соединить Мельникайте с Червишевским трактом. Нужно выполнить удобную развязку, а после этого двигаться по всем остальным проектам. Есть планы по развязке на Мельникайте – 50 лет Октября, с обустройством надземных пешеходных переходов, чтобы полноценно сделать Мельникайте улицей непрерывного городского движения», – резюмировал глава региона.