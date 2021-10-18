Отец мальчика, устроившего стрельбу в школе Перми рассказал, что ездил с сыном на стрельбище

Мужчина предположил, что ребенок мог переживать из-за конфликтов родителей, которые живут раздельно Фото: Архив "КП"

Отец шестиклассника, устроившего стрельбу в Сарсинской средней школе Перми рассказал телеканалу "360" о совместных поездках с сыном на стрельбище. Мужчина подтвердил, что мальчик умеет стрелять и взял ружье отца из запертого сейфа, ключи от которого он нашел.

"Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять", - заявил отец правонарушителя.

Мужчина рассказал, что не ожидал такого поступка от сына, так как он никогда не жаловался на своих одноклассников и предположил, что ребенок мог переживать из-за конфликтов родителей, которые живут раздельно.

Ранее ФАН рассказывал, что Следственный комитет России проверит качество воспитания, которое получил ребенок, и вынесет свое решение о наказании для матери и отца школьника. Им может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, в поселке Сарс утром 18 октября произошла стрельба. По информации местных жителей, в школу с оружием пришел подросток. Он несколько раз выстрелил в здании школы. Одного ученика госпитализировали в Октябрьскую центральную районную больницу города. У ребенка обнаружили ссадины, ему уже оказали медицинскую помощь и отпустили домой, передает ОТР.