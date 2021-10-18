Три человека пострадали в ДТП со скорой на Ставрополье

В аварии пострадали 3 человека. Фото: УГИБДД по СК

В аварии с автомобилем "скорой помощи" в Ставропольском крае пострадали три человека, в том числе - один ребенок. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Согласно предварительной информации, водитель Lada Largus при повороте на заправку столкнулся с медицинской газелью. Карета "скорой" по инерции врезалась в движущийся Renault Kaptur. NewsTracker указывает, что медицинский автомобиль ехал с мигалкой и в момент ДТП совершал обгон.

- Травмы получили трое участников ДТП. Это 7-летняя пассажирка "Lada Largus" и два пассажира "скорой", 35-летняя медсестра и 48-летний пациент. Водители в ДТП не пострадали, передает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Известно, что оба водителя в момент аварии были трезвыми. Инспекторы проводят проверку. Кроме того, к изучению инцидента подключилась прокуратура Ставропольского края.