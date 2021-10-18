Глава Минздрава Латвии заявил о необходимости жесткого локдауна из-за коронавируса

В Латвии предлагают ввести круглосуточную вакцинацию и жесткий локдаун с комендантским часом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс заявил о неконтролируемом распространении COVID-19 в стране и необходимости немедленно ввести жесткий локдаун, пишет Delfi.

Павлютс говорит о необходимости сократить контакты в обществе не менее, чем на 40 процентов в то время, как сейчас контакты удалось сократить лишь на 5-10 процентов. Глава минздрава предлагает ввести так называемый «План D+», подразумевающий строгие ограничения. План предполагает отмену культурных, спортивных, религиозных и других очных мероприятий, перевод на «удаленку» всех, кого возможно, сокращение очного рабочего дня до шести часов и тестирование на ковид три раза в неделю всех, кто по роду деятельности не может работать удаленно.

Предполагается также ввести комендантский час с 19.00 до 6.00 и запретить собираться на открытом воздухе или в помещении более 10 человек, круглосуточное проведение вакцинации.

Министр предполагает, что через два месяца после введения жесткого локдауна страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Ранее kp.ru писала о заявлении вирусолога Александра Лукашева, что циркуляция вируса COVID-19 на территории России остановится, если привьется более 80 процентов населения.