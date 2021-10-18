С 2015 года Краснодарский край увеличил экспорт кубанского вина и шампанского в пять раз

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на десятом Всероссийском Саммите виноделов в Абрау-Дюрсо 18 октября. Представителей профессионального винного сообщества приветствовал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»

«За последние годы виноделие превратилось в одну из перспективных отраслей с господдержкой, – отметил Дмитрий Патрушев. - За два года направлено 3,5 млрд рублей. Это сказывается на увеличении площади и урожаев. В прошлом году площадь виноградников составила 97 тыс. га. В этом планируется закладка еще 5 тыс. га. Знаковым стало принятие федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он закрепил существующие механизмы регулирования рынка и внес новые нормы. В планах – создание федерации виноградарей и виноделов. Надеемся, она заработает до конца года и займется, в том числе, продвижением российского вина».

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев отметил, что активная поддержка со стороны федеральных властей на законодательном уровне помогает развивать одну из ведущих отраслей Кубани. Согласно новому закону теперь отечественное вино производят только из винограда, выращенного в России.

«Со своей стороны в этом году мы приняли региональный закон о защите виноградопригодных земель. Тем самым защитили их, в первую очередь, от застройки. Более того – по инициативе края появился отдельный вид разрешенного использования земель «виноградарство». Сейчас на таких землях можно выращивать исключительно виноград, – сказал губернатор.

Также глава региона отметил необходимость продвижения вина на внутренний и внешние рынки.

«Объемы поставок кубанского вина на зарубежные рынки за последние 6 лет выросли в 5 раз: если в 2015 году было 84 тыс. дал, то в 2020 – 419 тыс. дал. С начала этого года экспорт вина и шампанского уже увеличен более чем на 25%. Продукция поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья и это направление нужно развивать. У нас высокое качество вина, и есть чем гордиться», – подчеркнул губернатор.

АВТОХТОНЫ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНА

На Кубани виноградники занимают 28 тыс. га. В регионе работает 86 виноградарских предприятий и 147 КФХ. Основные товарные виноградники расположены в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Крымском и Темрюкском районах. В этом году уже собрано более 150 тыс. тонн винограда. Средняя урожайность – 90,3 ц/га.

Губернатор Кубани отметил, что ежегодно в регионе закладывают около 1,7 тыс. га новых виноградников. Но только 65% высаживают отечественными саженцами. Остальные завозят из Австрии, Италии, Франции, Сербии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Для дальнейшего увеличения площадей необходимо больше собственного посадочного материала. Питомники нуждаются в субсидировании, как на закладку, так и на их оснащение оборудованием, техникой. Автохтонные сорта придают неповторимый собственный вкусовой букет. Уверен, что развитие виноградарства на основе сортов местной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия», – сказал Вениамин Кондратьев.

В этом году на господдержку виноградарства Кубани выделили порядка 614 млн рублей, из них 147,3 млн – из краевого бюджета. Средства направляют на субсидирование части затрат – закладку виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку.

На сегодняшний день в крае виноградники занимают 28 тыс. га. По поручению губернатора Кубани провели инвентаризацию потенциальных виноградопригодных земель и выявили еще около 50 тыс. га. Их полное освоение позволит увеличить производство вина и шампанского в 2 раза до 40 млн декалитров в год.