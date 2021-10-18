В России резко подорожала аренда офисов

Специалисты отметили, что самым дорогим городом для арендаторов офисных площадей по-прежнему остается российская столица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики базы недвижимости Restate.ru рассказали, что ставки аренды офисов выросли во всех городах России. Лидерами стали Новосибирск, Казань и Челябинск, где цены на офисы подорожали на 30-40 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября 2021 года сообщает Lenta.ru.

По данным исследования, в Москве средняя стоимость аренды офисов достигла максимального уровня к началу лета и составила 2,68 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (плюс 25% с начала 2021 года).

В Санкт-Петербурге ставки аренды офисов увеличились на 28%к уровню января 2021 года.

Специалисты отметили, что самым дорогим городом для арендаторов офисных площадей по-прежнему остается российская столица.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, сколько можно заработать, предоставив свое жилье или офис для съемок. В среднем съем двушки или трешки обходится съемочным группам сериалов в сумму от 5 до 10 тысяч рублей в сутки. Это если квартира обычная или с просто хорошим ремонтом. Апартаменты в элитных новостройках стоят дороже, тысяч до 15-20.