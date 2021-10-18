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18 октября 2021 21:22

Глава Россотрудничества рассказал, сколько соотечественников остались в бывших республиках СССР

Евгений Примаков отметил, что в разных источниках информации цифры значительно отличаются
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, сколько соотечественников остались в бывших республиках Советского Союза

Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, сколько соотечественников остались в бывших республиках Советского Союза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Россотрудничество Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, сколько соотечественников остались в бывших республиках Советского Союза.

- Со статистикой, которую называют большой ложью, у нас проблемы. Наше агентство - это "федеральный орган исполнительной власти", поэтому нам приходится опираться на данные консульского учета,— отметил Примаков.

Он добавил, что под определение "соотечественник" может попасть любой выходец Советского Союза, но для Россотрудничества это "человек, идентичность которого связана с Россией, русским языком и культурой".

- Есть разные цифры: от 20 до 30, даже 40 миллионов человек! Это было и у президента в выступлениях, и в других документах и речах, — сказал Примаков.

Если судить по разбросу представленных в разных источниках информации цифр, то "никто соотечественников особо не считал", подытожил глава Россотрудничества