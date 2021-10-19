"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за использования русского языка Фото: Instagram.com

Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях резко отреагировала на критику из-за использования при общении русского языка.

Девушка из города Днепр 15 октября победила в конкурсе «Мисс Украина Вселенная – 2021». Как отметили украинские СМИ, после победы местные активисты начали критиковать девушку в социальных сетях из-за того, что в своих блогах она использует русский язык.

«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», - сказала победительница конкурса на украинском язык. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.

Неплях также указала на то, что в данном видео говорит по-украински, что в свою очередь показывает, как «можно выучить родной язык за сутки», а также разговаривать «чисто и хорошо». Девушка также подчеркнула, что как человек, который вырос в русскоязычной семье и в городе, где 90 процентов населения разговаривают на русском языке, она заслуживает уважения и «того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно».

Напомним, с 2019 года на Украине введен закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.