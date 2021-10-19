Минфин США рекомендовал администрации Байдена вводить санкции более избирательно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительству президента США Джо Байдена следует более избирательно подходить к вопросу введения экономических санкций на фоне распространения цифровых валют. Об этом сообщил американский Минфин, который опубликовал отчет по применению Вашингтоном ограничительных мер за последние 20 лет.

Аналитики ведомства заявляют, что рост популярности цифровых валют может нанести большой удар по эффективности американских ограничений. Как считают специалисты министерства, главе Белого дома необходимо тщательно взвешивать решение перед вводом таких мер, смотреть на то, соответствует ли это достижению четких политических целей в рамках стратегии США, а также просчитывать последствия ввода ограничительных мер.

Как сообщил заместитель министра финансов Джо Адейемо, санкции помогают Штатам защитить свои национальные интересы, однако на сегодняшний день данный механизм столкнулся с невиданным ранее вызовом. По его словам, государству следует модернизировать санкционный механизм, а также привлечь к этой работе своих союзников.

Отмечается, что сегодня значительная часть ограничительных мер Вашингтона «работает вхолостую», поскольку злоумышленники зачастую переводят средства в криптовалютах или пользуются альтернативными платежными платформами. В ведомстве также заявили, что другие государства активно пытаются подорвать роль доллара в современной экономике.

Напомним, в конце сентября в США приняли оборонный бюджет c расширенными санкциями против России.