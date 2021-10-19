Продажи ПЦР-тестов в России осенью 2021 выросли в девять раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью текущего года продажи ПЦР-тестов в России выросли в девять раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, при этом спрос на тест-анализы на антитела за данный период снизился на 20 процентов. Такие данные приводит крупнейший оператор фискальных данных страны «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающая около 48-50 миллионов кассовых чеков с более 1 миллиона онлайн-касс со всей страны.

«Тесты-анализы ПЦР - средний чек покупки 2 226 рублей, на 27 процента выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) - выше прошлогоднего уровня на 807 процента (в девять раз)», - передает ТАСС сообщение оператора.

В компании отмечают, что речь идет о сравнении за сентябрь и первую половину октября в период с 1-15 октября 2021 года и 2020 года по частным клиникам и лабораториям, расположенным по всей стране. Уточняется, что средний чек покупки тест-анализов на антитела снизился на 11 процентов и составил 1 090 рублей, а объем продаж этих тестов в натуральном выражении упал на 20 процентов. Однако, средний чек покупки лабораторных анализов вырос на 12 процентов, до 1 380 рублей, а объем продаж увеличился на 95 процентов.

Специалисты «Чек индекса» компании «Платформа ОФД» заявляет, что повышенный спрос на ПЦР-тесты наблюдался текущем летом на фоне отпускного сезона. По его словам, среднемесячное число сданных ПЦР-тестов в июле примерно в два раза превышало уровень сентября, а средний чек затрат был выше на 8-10 процентов. Тем не менее данной осенью фиксируется более массовый интерес к таким анализам, чем годом ранее.

«В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение "безопасного" статуса участников. Во многом из-за вышеперечисленных особенностей с лета этого года в объеме продаж растет доля более дорогих экспресс-тестов, что в свою очередь отражается и на среднем чеке покупок», - говорится в сообщении.