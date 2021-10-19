Видео задержания подозреваемой в убийстве девятилетней девочки из Вологды опубликовал СК РФ

Видео задержания подозреваемой в убийстве девятилетней девочки из Вологды опубликовали в СК РФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео задержания подозреваемой в совершении убийства девятилетней девочки, которая пропала без вести в минувшую субботу, 16 октября.

Как сообщили в ведомстве, по данным СК РФ, подозреваема встретила девочку на улице города 16 октября, после чего, войдя в доверие, она привела ребенка в свою квартиру, где и совершила убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона.

Уточняется, что тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером в понедельник, 18 октября, в квартире подозреваемой. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено сегодня вечером в ходе производства обыска в жилище злоумышленницы, дверь в квартиру которой вскрыта с привлечением сотрудников МЧС», - заявили в ведомстве.