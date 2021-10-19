В России в семь раз увеличился спрос на тренеров по Dota 2

Анализ двух матчей обойдется в одну тысячу рублей, а стоимость коллекционных трофеев составила около 10 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики сервиса "Объявления ВКонтакте" зафиксировали за прошедшую неделю увеличение спроса на товары и услуги, связанные с Dota 2 в семь раз. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении "Газеты.ru".

Специалисты зафиксировали, что пользователи в четыре раза чаще стали искать мерч, автографы и сувениры, связанные с чемпионами мира, российской командой Team Spirit. На некоторые игровые модели компьютеров, которые "потянут" Dota 2 цена достигает 130 тысяч рублей

Отмечается, что в среднем анализ двух матчей обойдется в одну тысячу рублей, а стоимость коллекционных трофеев составила около 10 тысяч рублей.

Российские геймеры стали победителем крупнейшего международного турнира. Это сделало их самыми богатыми киберспортсменами за всю историю соревнований в игре Dota 2. Призовой фонд составил полтора миллиарда рублей, передает "Пятый канал"

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на чемпионате мира. В тексте поздравления глава государства отметил, что "наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины"