В России от коронавируса за сутки умерли 1 015 человек. Это максимум с начала пандемии Фото: Светлана Макеева

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России за сутки составило 1 015, что является рекордны показателем. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Оперштаб, днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 998. Таким образом общее число жертв инфекции в России на сегодняшний день составляет 224 310.

Кроме того, в Оперштабе сообщили, за минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 8 060 752 случая коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 040 481 человек.

Наибольшее число заразившихся COVID-19 снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 700. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 220. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 955 инфицированных за сутки.