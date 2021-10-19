На Ямале выбрали место для строительства геомагнитной обсерватории «Снежинка»

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Международная арктической станции «Снежинка» на Ямале организована в рамках совместной экспедиции Геофизического центра Российской академии наук и Российского центра освоения Арктики. По словам учёных, цель геомагнитных измерений заключалась в оценке характера параметров магнитного поля, их распределении и выявлении места, наиболее подходящего для установки магнитной обсерватории. В результате измерений была найдена площадь, свободная от техногенных магнитных помех и имеющая подходящий характер распределения природного магнитного поля.

Развертывание геомагнитной обсерватории для мониторинга магнитного поля на территории «Снежинки» предоставит возможность для выполнения широкого круга научных исследований. Данные геомагнитной обсерватории могут быть использованы научным сообществом для таких фундаментальных исследований как изучение векового хода магнитного поля, разработка и обновление геомагнитных моделей, анализ геомагнитных возмущений и изучение полярной ионосферы.

Экспедиция организована в рамках этапов работ над проектно-сметной документацией на строительство станции. Ранее на основании данных, полученных с георадара «Лоза», был скорректирован генеральный план строительства объектов МАС «Снежинка», в октябре прошла археологическая разведывательная экспедиция, а в июле специалисты МФТИ проводили предварительную геодезическую съемку площадки комплекса и прилегающей территории, исследовали озеро.

Международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала. Соглашение о реализации стратегического проекта мирового уровня было подписано губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и ректором МФТИ Дмитрием Ливановым.