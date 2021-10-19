Глава Пентагона заявил о «непоколебимой» поддержке суверенитета Украины

Ллойд Остин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 19 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны незалежной Андреем Тараном.

О своем прибытии в украинскую столицу министр обороны США написал в своем Twitter-аккаунте, указав, что на предстоящих переговорах он собирается подтвердить «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».

Кроме того, глава Минобороны США также заявил, что является приверженцем укрепления обороноспособности Украины для сдерживания «дальнейшей агрессии России». Как отметил Остин, своим визитом он подтверждает позицию американских властей в данном вопросе.

В ходе переговоров с Зеленским и Тараном глава Пентагона собирается обсудить двустороннее сотрудничество в области безопасности, речь пойдет и о Черноморском регионе.