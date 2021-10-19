Минздрав: среди госпитализированных выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В структуре госпитализированных выросло число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко, отметив, что растет число пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ.

По его словам, основную массу всех заболевших коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался, а также кратно, по сравнению с прошлым годом, выросла заболеваемость коронавирусом среди детей.

«В структуре госпитализированных в абсолютных числах выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Это пациенты, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию», - рассказал министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти данные. «Рост заболеваемости - во всех возрастных группах. Наибольший прирост - среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет. Максимальный показатель - в группе лиц старше 60. Удельный вес пневмонии снизился по сравнению с прошлым годом и это - вклад в вакцинации», - заявила она, отметив, что такие данные говорят об эффективности вакцинации.