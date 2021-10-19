Лавров назвал фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украина Владимира Зеленского про готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, в Киеве постоянно льется «поток сознания», а украинские власти «фантазируют повсеместно и ежедневно».

«Много было высказываний относительно этих встреч ... Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», - заявил глава МИД РФ во вторник, 19 октября, в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского министра, если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов, то в таком случае «не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить». «Они фантазируют повсеместно и ежедневно», - заключил он.

Напомним, накануне украинский лидер в очередной раз заявил о возможности встречи с российским коллегой отметив, что Киев заинтересован в этом. По его словам, он также готов ко встрече с Путиным в формате «нормандской четверки», который подразумевает присутствие представителей от Германии и Франции. По его словам, Украина согласна на это.