Песков считает, что компьютерные игры вроде Dota 2 имеют право называться настоящим видом спорта

Песков считает, что компьютерные игры имеют право называться настоящим видом спорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие компьютерные игры, как Dota 2, претендуют на звание настоящего вида спорта, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что раньше не могло называться спортом, уже претендует на то чтобы стать настоящим видом спорта. По количеству последователей все эти явления начинают превосходить настоящие виды спорта. Надо идти в ногу со временем», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Призовые за победу составили 18,2 миллиона долларов. В финале россияне играли с китайской командой PSG.LGD и выиграли со счетом 3:2.

С победой российских киберспортсменой поздравил президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, они показали лидерские качества и сплоченность в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров.