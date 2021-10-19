Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск к Совету ЕС

Михаил Гуцериев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск в Суд Евросоюза в Люксембурге с требованием признать незаконными санкции ЕС, введенные против него из-за ситуации в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В иске указано, что Совет ЕС ошибся, посчитав "удовлетворительными критерии для включения Гуцериева в санкционный список". Также, по мнению Гуцериева, решение Совета нарушило его основные права, включая право на личную жизнь, собственность, свободу ведения бизнеса и прочее.

- Толкование критериев включения в список как подразумевающих любую форму поддержки или выгоды — незаконно, — говорится в иске.

Напомним, Михаил Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза в июне 2021 года. В мотивационной части решения ЕС говорилось, что российский миллиардер "имеет значительные интересы в Белоруссии". Уточнялось, что в особенности речь идет об энергетическом секторе. Помимо Гуцериева, в список попали 78 физических и восемь юридических лиц, которых ЕС посчитал причастными к экстренной посадке самолета компании Ryanair в Минске в мае этого года, а также к "нарушениям прав человека в Белоруссии".