ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в США

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное бюро расследований проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, находящемся в Вашингтоне. Об этом сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер со ссылкой на представителя американской спецслужбы.

- ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы, — написала она в Twitter.

Сообщается также, что у дома дежурят сотрудники ФБР, которые ограничивают доступ на территорию. Дополнительной информации о происходящем нет.

Напомним, в апреле 2018 года финансовое ведомство США ввело ограничительные меры в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В январе 2019 года санкции с части компаний были сняты, однако это стоило бизнесмену контроля над предприятиями, а сам Дерипаска остался в санкционном списке. В начале лета 2021 года суд столичного округа Колумбия отклонил иск Дерипаске к американскому Минфину о снятии санкций.