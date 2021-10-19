Стеснительный египтянин проглотил телефон и только через полгода пришел к врачам

Египетские врачи достали из желудка мужчины телефон - проглотив мобильник, тот полгода ждал, что он выйдет естественным путем

Врачи Асуанской университетской больницы в Египте был очень удивлены, когда увидели результаты рентгеновского обследования пациента с болью в животе. В желудке мужчины был мобильный телефон. Историю рассказывает Daily Mirror.

Оказалось, что египтянин проглотил мобильник еще полгода назад, но все это время стеснялся обратиться к медикам за помощью. Шесть месяцев он терпел сильные боли – телефон мешал пище проходить через желудочно-кишечный тракт и нормально перевариваться. Мужчина все эти полгода надеялся, что телефон выйдет из его организма естественным путем, но этого не произошло.

Бедолагу прооперировали, телефон из желудка достали. Почему мужчина проглотил телефон, не сообщается. Впрочем, люди глотают самые неожиданные вещи. В Ишиме из желудка восьмилетнего мальчика достали батарейку, московские врачи нашли в желудке годовалого ребенка 117 магнитов, в белорусском городе Гродно двухлетняя девочка проглотила брелок, а в Чечне девочка с «синдромом Рапунцель» съела три килограмма волос.