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Происшествия19 октября 2021 20:32

Бастрыкин: В 2021 году удалось поднять раскрываемость изнасилований до 99,6 %

Благодаря криминалистам выросла раскрываемость и других тяжких преступлений
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин

- На протяжении 10 лет в следственную практику последовательно внедрялись новейшие разработки и передовая криминалистическая техника. В результате их эффективного применения обнаружено и изъято более полумиллиона следов, способствующих раскрытию свыше 400 000 преступлений, - заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на торжественном заседании, посвященном 67-й годовщине службы криминалистики.

Глава ведомства отметил, что совместные усилия криминалистов, следователей и оперативных служб правоохранительных органов позволили за 9 месяцев 2021 года добиться повышения раскрываемости убийств до 98,2%, преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, – до 99,5%, изнасилований – до 99,6%.

Выступая на мероприятии, руководитель Главного управления криминалистики Зигмунд Зигмундович Ложис поблагодарил Председателя за поддержку, оказываемую Криминалистическому центру.

За высокие достижения в службе Председатель СК России наградил сотрудников Главного управления криминалистики, а также сотрудников криминалистических подразделений территориальных следственных органов ведомственными медалями «За отличие», «За усердие в службе», знаками отличия «За службу закону», «Отличник следственных органов».