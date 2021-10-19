Девочка из Луганска пожаловалась генсеку ООН на давление "Миротворца"

Луганская девочка пожаловалась генсеку ООН на давление "Миротворца". Фото: личный архив Фаины

12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова написала письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой повлиять на власти Украины, чтобы те закрыли сайт "Миротворец".

Девочка рассказала, что попала в список "Миротворца", так как якобы представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

- Уже не в первый раз "Миротворец" без письменного согласия публикует личные данные таких же детей, как я, оказывая на них психологическое давление и неся угрозу их безопасности, — цитирует письмо Фаины РИА Новости.

Она добавила, что это не первый раз, когда в список вносят детей. Фаина назвала ложью обвинения в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. По ее мнению, так создатели сайта пытаются разжечь ненависть украинцев к ней.

Фаина попросила Гутерреша, чтобы ООН контролировал появление подобных "Миротворцу" сайтов, отметив, что несовершеннолетние не должны быть жертвами из-за политических взглядов взрослых.

Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что публикацией личных данных 12–летней писательницы из Луганска сайт "Миротворец" показал, с кем воюет Украина. Он отметил, что украинцы в очередной раз поразили и ужаснули, а заодно еще и показали свое истинное лицо, лишний раз продемонстрировав, с кем они на самом деле воюют в Донбассе: с женщинами, детьми, мирными жителями.