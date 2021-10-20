Олимпийский огонь зимних Игр-2022 прибыл из Афин в Китай

Огонь был передан организаторам Олимпийских игр 2022 года в Пекине Фото: REUTERS

Олимпийский огонь зимних Игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, был доставлен из Афин в Китай. Самолет с делегацией оргкомитета мероприятия приземлился в аэропорту Шоуду ранним утром в среду, 20 октября.

Как сообщает агентство "Синьхуа", огонь был зажжен парой дней ранее в Древней Олимпии. После этого его передали организаторам Олимпийских игр 2022 года. Церемония состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу.

Напомним, что столица Китая примет Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Как ранее писал сайт kp.ru, олимпийский огонь для Игр-2022 по традиции зажгли в Древней Олимпии, оттуда его перевезли на афинский Акрополь. Красочная церемония второй раз прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Также была сокращена и эстафета олимпийского огня.