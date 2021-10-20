В МВД сообщили, что почти 18 тысяч россиян погибли в результате преступлений в 2021 году

24,7 тысячи россиян получили тяжкий вред здоровью в результате "преступных посягательств" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по сентябрь 2021 года в России было зарегистрировано более 1,5 миллионов преступлений. Как сообщается в статистических материалах МВД, в результате их совершения погибли почти 18 тысяч россиян.

По данным ведомства, в результате "преступных посягательств" погибли 17,7 тысячи человек. Еще 24,7 тысячи получили тяжкий вред здоровью, пишет ТАСС.

Отмечается, что четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа, почти пятая часть - в сельской местности. По данным МВД, в 2021 году количество преступлений в целом по стране снизилось на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генеральная прокуратура России подготовила большой отчет о состоянии преступности в стране по итогам первых трех месяцев 2021 года. Судя по нему, криминогенная обстановка в регионах стабильная. А по сравнению с прошлым годом число преступлений даже снизилось на 1,8 %.