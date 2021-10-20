В Японии началось извержение вулкана Асо

Столб дыма и пепла из кратера вулкана поднялся на высоту около 3,5 километров Фото: REUTERS

На острове Кюсю в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо, в 130 километров от которого находится атомная электростанция "Иката".

Главное метеорологическое управление Японии в среду, 20 октября, сообщает, что столб дыма и пепла из кратера вулкана поднялся на высоту около 3,5 километров.

Вулкану присвоили третью степень опасности по пятибалльной шкале. Местных жителей призвали не приближаться ближе, чем на 1 километр к подножию вулкана. На данный момент нет информации о каком-либо ущербе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2016 году Асо не раз активизировался, взрывные извержения сопровождались резкими выбросами раскаленных обломков и дыма из жерла. Так, в марте 2016 года произошло взрывообразное извержение, сильнейшее с 1980 года.