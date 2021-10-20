Первого заболевшего новым штаммом коронавируса выявили в Израиле

Подвид штамма "дельта" AY.4.2 заразнее исходного варианта на 10-15 процентов Фото: REUTERS

В Израиле появилась информация о первом заболевшем коронавирусом нового подвида штамма "дельта" AY.4.2. Как сообщает израильский телеканал I24, заболевание выявили у 11-летнего ребенка.

Несовершеннолетний прибыл в страну из Молдавии. Во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у него обнаружили коронавирус. Исследование показало, что это тот самый новый штамм, который открыли британские ученые.

Информацию подтвердили журналистам в министерстве здравоохранения Израиля. Представитель ведомства уточнил, что 11-летний пациент ни с кем не контактировал и находился в изоляции.

Как ранее писал сайт kp.ru, подвид штамма "дельта" AY.4.2 обнаружен в Великобритании ученым Джеффри Барреттом из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директором Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. По словам исследователей, он заразнее исходного варианта на 10-15 процентов и может стать самым опасным среди всех штаммов.