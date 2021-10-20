Минэнерго: Биржевые цены на дизель выросли из-за раннего перехода на зимние виды топлива

Биржевые цены на дизель выросли из-за раннего перехода на зимние виды топлива Фото: Олег УКЛАДОВ

Рост биржевых цен на дизель связан с ранним переходом на зимние виды топлива, рассказали в Министерстве энергетики России. Поскольку переход начался раньше обычного, нефтебазы стали стремительно запасаться дизелем, соответственно, выросли спрос и цена на него.

«На текущую ценовую динамику на бирже влияет тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период из-за начала похолодания на большей части территории страны, что и обуславливает более раннее начало спроса», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве объяснили, что по мере снижения температуры производители повышают производство и поставки зимних видов топлива на рынок России. В свою очередь нефтебазы резко наращивают его запасы. По информации Минэнерго, с начала октября 2021 на бирже в среднем ежесуточно продается около 34,7 тысяч тонн зимних сортов дизельного топлива, а это на 43% выше уровня октября прошлого года и на 84% – 2019 года.

Как полагают в ведомстве, цены на дизель в зимний сезон не превысят инфляцию. А действующие механизмы исключат риски недостатка в топливе. Там добавили, что суточное производство зимних видов дизеля составляет около 80 тысяч тонн.