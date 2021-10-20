Проступки и плохие отношения с коллективом стали главными причинами увольнений в России

Аморальные поступки могут привести к увольнению почти в половине случаев / Фото: EAST NEWS

Работодатели наиболее склонны увольнять работника за аморальные поступки или плохие отношения с коллективом, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".

Из тысячи представителей российских компаний 45 процентов назвали именно проступки главной причиной увольнения.

Второй по популярности причиной стали конфликты с коллективом. Ее назвали 36 процентов респондентов.

Тройку главных претендентов на увольнение замкнули работники, которые часто опаздывают, отпрашиваются с работы и уходят на больничный. 32 процента респондентов признались, что для них это веская причина для расторжения трудового договора.

29 процентов опрошенных считают кандидатами на увольнение тех, кто часто отвлекается, 27% - тех, кто не доступен в рабочее время.

Сотрудники, которые не соглашаются брать сверхурочную работу должны быть готовы к тому, что их уволят примерно в 6 процентах случаев.