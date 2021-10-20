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Происшествия20 октября 2021 12:22

Три человека скончались от отравления метанолом в Курганской области

Все они пили суррогатный коньяк
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Трое человек скончались от отравления метанолом

Трое человек скончались от отравления метанолом

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Курганской области от отравления метанолом скончались три человека, которые употребили суррогатный коньяк. Общее число жертв от отравления алкоголя – шесть человек, но трое выжили.

Власти Курганской области проинформировали, что за последний месяц в регионе действительно фиксировались случаи отравления, и призвали проверять наличие акцизных марок на бутылках. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

На минувшей неделе в Екатеринбурге 18 человек отравились метанолом, после приобретения спирта на Ботаническом рынке у двух граждан. Среди погибших - 16 жителей столицы Среднего Урала, а также по одному жителю Ревды и Нижнего Тагила.

После этого торговцы паленым спиртом были взяты под стражу. На днях суд должен определить меру пресечения. Оба оказались уроженцами бывших советских республик.

Тема по отравлению нелегальным алкоголем вышла на федеральный уровень после того, как три десятка жителей Оренбургской области погибли после приобретения и употребления водки, которая оказалась смертельно опасной.