Безруков рассказал, что легко переносит коронавирус благодаря вакцинации

Актер уточнил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты Фото: Иван МАКЕЕВ

Российски актер и режисер Сергей Безруков рассказал изданию "Газета.ru", что легко переносит коронавирус благодаря вакцинации.

"Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", — пояснил он.

Накануне актер сообщил в своем Instagram о своей болезни. Он уточнил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

"Ну… вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… не переживайте, всё под контролем, переношу легко", - цитирует Безрукова RT.

Ранее актер в интервью сайту kp.ru рассказал о фильме Игоря Угольникова "Учености плоды", в котором он сыграл главную роль. Безруков поделился, что его герой человек с непростой судьбой, который прошел большой путь к осознанию того, что любое убийство отвратительно, и дал зарок не брать в руки оружие: заповедь «Не убий» стала для него основной.