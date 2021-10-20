Глава Амурской области Василий Орлов: «Повышать тарифы на капремонт в этом году не будем»

Тарифы на капитальный ремонт в Амурской области повышаться не будут, заявил глава региона Василий Орлов. На заседании регионального правительства 20 октября губернатор поручил отозвать законопроект о повышении тарифов Фонда капремонта. Глава области отметил недостаточную эффективность Фонда, подчеркнув, что в 2021 году организация выполнила лишь около 50% от запланированных работ. Поскольку неизрасходованные средства сохранились на его счетах, Василий Орлов уверен, что необходимости в повышении тарифов нет.

- В связи с большими остатками на счетах Фонда, предлагаю в этом году тарифы для населения не повышать. Не вижу смысла забирать у людей дополнительные средства, чтобы потом деньги просто лежали на счетах, - заявил Василий Орлов.

По данным на сегодняшний день, Фонд капремонта Амурской области заключил 274 договора на сумму 882,4 миллиона рублей, еще 11 договоров находятся в процессе заключения. В 2021 году были проведены работы в 38 домах на общую сумму в 273 миллиона рублей. Еще в 45 домах ремонт продолжается и будет закончен до конца года.

Несмотря на заключенные договоры, в 85 домах из плана этого года провести ремонтные работы оказалось невозможно. В 15 случаях стоимость работ оказалась превышенной, в 12 домах от работ отказались сами собственники. Еще 44 дома эксперты признали аварийными, а в 12 случаях рабочим помешали временные проблемы (суды, аварийные перекрытия, затопленные подвалы). Еще два дома из списка были переведены на спецсчет.

Тем временем, в регионе повысилась собираемость взносов на капремонт – в 2021 году она составила 102% (включая задолженности за прошлые периоды). Жители с начала года перечислили в Фонд 728 миллионов рублей. Всего же общая сумма перечисленных средства за все время работы Фонда капремонта составила 5,6 млрд. руб.

Ранее глава Амурской области поручил усилить работу с управляющими компаниями. Василий Орлов отметил, что в этом году с началом отопительного сезона выросло число обращений от амурчан.

- У жителей области повысились требования к работе управляющих компаний. Люди платят по счетам и хотят получать качественные услуги и в установленный срок. Работу с управляющими компаниями необходимо усилить, - подчеркнул губернатор.