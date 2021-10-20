Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложнилась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голикова заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложнилась

Ситуация с распространением коронавируса в России становится все более сложной, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эпидситуация с распространением коронавируса и других вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца – рост заболеваемости», – сказала она.

Заместитель председателя правительства отметила, что ежесуточное число новых заболеваний приближается в стране к 35 тысячам, что представляет сложности для системы здравоохранения. В числе основных причин подъема заболеваемости – несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации, подчеркнула она.

По словам Голиковой, рост заражений фиксируется во всех возрастных категориях, наибольшую озабоченность вызывают граждане старше 60 лет. Также вице-премьер сообщила, что в России занято уже более 86% больничных коек.

«Тяжелое течение заболевания и смертность среди тех, кто не был вакцинирован. В особой зоне риска те, кто старше 60 лет», – сказал Голикова.

Как писал сайт kp.ru, в 20 октября 2021 зафиксировали максимальное с начала пандемии коронавирусной инфекции смертей от COVID-19 – за минувшие сутки скончались 1 028 человек. За прошедшие сутки в стране выявлено 34 073 случая заболевания коронавирусом.