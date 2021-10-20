Россия и Белоруссия приняли план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о принятии план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год между Россией и Белоруссией.

По словам главы Минобороны, документ включает в себя 139 мероприятий, которые признаны укрепить безопасность союзного государства.

"Первоочередное внимание уделено региональной группировке войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также развитию объединенных систем военного назначения", - уточнил Шойгу.

Напомним, совместные стратегические учения "Запад-2021" Россия и Белоруссия провели в сентябре. Они проходили на территории обеих стран. 2 500 российских солдат были отправлены в Белоруссию. В России за ходом учений на полигоне Мулино наблюдал президент Владимир Путин. Там впервые в таких масштабных маневрах были задействованы роботы разведки и огневой поддержки.