Новую школу на Итурупе сдадут в 2021 году

Школа в селе Рейдово рассчитана на 132 ученика. В учебном корпусе предусмотрели актовый зал, столовую, медицинский блок, мастерские и библиотеку. В отдельном здании размещается большой спортзал, а во дворе – стометровое футбольное поле, беговые дорожки и теннисный корт.

– Сейчас школьники ютятся в старом деревянном одноэтажном здании. В новой школе для ребят и учителей будут созданы самые комфортные условия, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – На Сахалине и Курилах развернулась масштабная программа строительства школ. Мы стремимся уйти от второй смены и давать детям качественное образование, чтобы они могли поступить в лучшие университеты.

Как рассказал представитель компании-подрядчика Илья Шатов, строительно-монтажные работы в школе Рейдово завершены более чем на 90 процентов, осуществляется монтаж мебели и оборудования. Строительство началось в мае 2019 года, сдача намечена на конец ноября 2021-го.

При школе уже готовы спортивные площадки для футбола и баскетбола, стадион с безопасным покрытием для бега, зона для прыжков в длину, турники и другое оборудование для занятий спортом на свежем воздухе. Для детей младших классов имеются отдельные уличные площадки для прогулок. Предусмотрено помещение с кроватями, где дети из группы продленного дня смогут отдохнуть. Планируется, что школа будет оснащена лифтовым оборудованием, системами видеонаблюдения внутри и снаружи здания.

Напомним, что с 2018 по 2020 год на Сахалине и Курилах открылись 9 новых школ. Они приняли около 4 тысяч учеников в Малокурильском, Тунгоре, Долинске, Корсакове и Южно-Сахалинске. 1 сентября этого года распахнула свои двери современная школа на 910 мест в Смирных. Ждет открытия школа на 800 мест в Макарове.

Новые общеобразовательные учреждения строятся в Северо-Курильске, Ногликах, Курильске и Шахтерске. Ведется проектирование школы в Южно-Курильске и дополнительного корпуса СОШ №30 в Южно-Сахалинске.